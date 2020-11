Sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçimiz Elvin Rəsulov döyüşdə bir qolunu itirib. Hərbçimiz evinə dönərkən ailə üzvləri onu böyük coşqu ilə qarşılayıblar. Həyat yoldaşı ilə görüşmə anı isə hər kəsi kövrəldib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

