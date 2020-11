AİH-in idarəetməsinə veriləcək dövlət şirkətləri və müəssisələrin - Siyahısı

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısı məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, siyahı Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 5 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilib.

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

2. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

3. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

4. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

5. “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

6. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

7. “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

8. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

9. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

10. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

11. “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

12. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

13. “Azər-Türk Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

14. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

15. “Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

16. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyindəki aşağıdakı qurumlar:

16.1. “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

16.2. “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

16.3. “Azerbaijan International Telecom” (AzInTelecom)” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

16.4. “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

16.5. “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət;

17. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.