Tramp səslərin hesablanmasını dayandırmağı tələb etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp səslərin hesablanmasının dayandırılmasını tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir kİ, bu barədə o, Tvitter səhifəsində yazıb:

“Səsləri saymağı dayandırın!”.

Bundan əvvəl Trampın seçki qərargahı Arizona və Nevada ştatlarında bülletenlərin saxtalaşdırılması iddiası ilə səslərin hesablanmasının dayandırılmasını tələb etmişdi. Belə bir iddia Corciya, Pensilvaniya, Miçiqan ştatlarına qarşı da irəli sürülmüşdü. Respublikaçıların nümayəndələri, həmçinin, Viskonsində səslərin yenidən hesablanmasını tələb etmişdilər.

Qeyd edək ki, noyabrın 3-də ABŞ-da prezident seçkiləri keçirilib. Seçki marafonunun qalibi hələlik elan edilməyib. Tramp lazım olan 270 səsdən 214-nü, Demokratlar partiyasından olan rəqibi Co Bayden isə 264-nü toplayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.