Mobil telefon hərbçimizin həyatını xilas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə foto sosial mediada paylaşılıb.

Fotoya şərh kimi yazılmış məlumatda bildirilir ki, zirehli jileti belə deşən güllə mobil telefona ilişib qaldığı üçün əsgərimizə heç nə olmayıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

