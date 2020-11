ABŞ Prezidenti Donald Trampın seçki qərargahı Nevada ştatındakı seçki nəticələri ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə RT məlumat yayıb.

Qərargahın şikayəti sözügedən ştatda yaşamayan 10 minə yaxın insanın səsvermədə iştirak etməsinə əsaslanır.

Rəsmi etirazın noyabrın 5-dən sonra açıqlanması gözlənilir.

