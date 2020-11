Sosial şəbəkələrdə “erməni şizofreniyası” - Yazıçı Fərid Nəsibzadə

''Sosial şəbəkələrdə müzakirələr zamanı demək olar ki, bütün ermənilərdə hələ 1896-cı ildə alman psixiatrı Krepelinin “erməni şizofreniyası” adlı patogen müşahidə olunur. Belə ki, Krepelinin qeydlərinə görə bu xəstəliyin simtomları arasında məntiqsiz sayıqlamalarla yanaşı, kəsmək, doğramaq, boğmaq və öldürmək istəkləri müşayiət edir''.

Bu sözləri Metbuat.az-a müsahibəsində, "Laboratory of Art" incəsənət platformasının rəhbəri, yazıçı Fərid Nəsibzadə bildirib.

Hazırda virtual aləmdə erməni istifadəçilərin təkzib edilməyəcək faktlar qarşısında aqressiya göstərdiyini qeyd edən yazıçı deyir ki, ermənilər müzakirələr zamanı söhbəti tamamən başqa mövzuya yönəldir və “gedin tarixi öyrənin” replikalarıyla mübahisəni bitirməyə çalışırlar.

''Qarabağ ərazisində antiterror əməliyyatları başlayandan diplomatik müstəviylə yanaşı, sosial şəbəkələr də Qarabağda baş verən olaylara kökləndi. Ard-arda olan hərbi və diplomatik uğurlarımızın ardınca sosial şəbəkədə də erməni təbliğat maşının üzərində qələbələr qazanılır.

Belə ki, ermənilərin “sosial lobbi mifi” Azərbaycandan olan istifadəçilərin səyləri nəticəsində bir neçə gündə param-parça oldu. Düşmənin intellektual istifadəçiləri ağıllı davranaraq, faktlarla manipulyasiya etməyə çalışır. Müxtəlif iri səhifələrin , qrupların idarəedicilərinin mütəşəkkil fəaliyyəti isə sosial şəbəkədəki erməni yalanlarına ard-arda zərbə vurur''.

Fərid Nəsibzadə bildirdi ki, sosial şəbəkələr üzərində olan anti-erməni təbliğatı hərəkatımızın əsas məqsədi xarici ölkələrdə yaşayan sosial şəbəkə istifadəçiləri məlumatlandırmaq və həqiqətləri daha geniş kütlələrə çatdırmaqdır.

''Məhz sosial şəbəkədəki cəhdlərimiz sayəsində erməni təbliğatını paylaşan dünya ulduzlarından bəziləri öz paylaşımlarını silib üzr istədi, bir çox tanınmış simalar,siyasətçilər Azərbaycana dəstək verməyə başlayıb.

Məhz azərbaycanlı istifadəçilərin səyləri nəticəsində,bir çox xarici KİV nümayəndələri diqqətini cəbhəyə Gəncə və Bərdədə yaşanan terror olaylarına yönəldib.

Ermənilərin növbəti yalanlarından biri isə guya Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sırasında Türkiyə xüsusi təyinatlılarının, İraq və Suriyadan gələn mücahidlərin, hətta bəzi iddialarda, az qala yadplanetlilərin olduğunu uydururlar.

Siyasi müstəvidə ölkə başçımız Cənab İlham Əliyev bir çox KİV və diplomatik nümayəndələrə dəfələrlə bu əsassız iddiaları cavablandırsa da, hətta bəzi xarici KİV-lər həmin iddialarının yalan olduğunu qeyd etsələr də, sosial şəbəkələrdə erməni və ermənilərə dəstək olan istifadəçilər bu iddialarından əl çəkmirlər. Lakin, bu məsələdə istər azərbaycanlı, istərsə də bizi dəstəkləyən digər ölkələrdən istifadəçilər kifayət qədər etibarlı mənbələrə istinad edərək onların bu iddialarını yalan çıxarırlar''.

Fərid Nəsibzadə deyir ki, ermənilərin informasiya savaşındakı taktikaları faktlarla manipulyasiya etmək, əsasən pro-erməni Rusiya informasiya portallarının vasitəsilə qıcıq yaradan başlıqlarla yalan xəbərləri paylaşdırmaqdır. Bunu etməklərində məqsəd azərbaycanlı və bizə haqq savaşımızda dəstək olan istifadəçiləri hiddətləndirib özlərini təhqir etdirmək, sonra isə həmin şərhləri ekran çəkimi edərək başqa iri səhifələrin şərhlərində #stopazebaijanterrorism #stopturkey kimi haştaqlardan istifadə edərək, dünya ictimaiyyətinə bizi aqressor kimi təqdim etməkdir.

Onun sözlərinə görə bənzər taktikayla başda Paşinyan olmaqla erməni diplomatiyası da çıxış edir.

''Son bir həftədə sosial xaotik şəkildə daha da aqressiv paylaşımlara, şərhlərə yer verən erməni və pro-erməni səhifələri, qrupları və istifadəçilər əslində artıq məğlub psixologiyadadırlar.

Tərəfimdən apardığım müşahidələr nəticəsində bir çox erməni istifadəçiləri də artıq müxalif cəbhəyə keçərək əslində Nikol Paşinyanın onları məhvə apardığını yazır.

Bu yaxınlarda sonuncunun qızının “artıq bütün ümidlərimiz məhv oldu” statusunun müzakirələri buna bariz nümunədir.

Eləcə də, “Armenian Report” xəbər portalının Rusiyanın Ermənistana açıq hərbi dəstək verməməsində, rus əsgərlərini Qarabağın qondarma respubliaksı üçün vuruşmamaqda ittiham edən, hətta bu məsələni “kürəkdən bıçaqlamaq” adlandıran qeyd edilən xəbər portalının timsalında bir çox erməni KİV-lərinin məqalələri onların hər müstəvidəki rəzil məğlubiyyətlərindən xəbər verir.



Yazıçı müsahibəsində bildirdi ki, 30 ildir törətdiklərindən cəzasını almayan Ermənistan , bütün dünyaya saxta “soyqırım” deyib yalanlar bağırır. Azərbaycan haqlı savaşında beynəlxalq hüquq normalarına hörmət və əməl edərək işğal altında olan torpaqlarını “erməni şizofreniyasından” xilas edəcəkdir. Əgər düşmən sülh istəyirsə, onun prinsiplərinə əməl etməlidir.

''Bizim sosial mediada olan hərəkatımız davam edir. Düşməni sosial şəbəkədə də Cənab Prezident demişkən “iti qovan kimi qovuruq!” ''.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

