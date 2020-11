RƏSMİ: Bu bölgələrdə repetitorluq fəaliyyəti dayandırılır

2 şəhər və 8 rayonda repetitorluq və hazırlıq kurslarının fəaliyyəti dayandırılır.

Metbuat.az bildirir ki, bu, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın “Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” qərarına dəyişiklikdə əksini tapıb.

Qərara əsasən 2020-ci il 07 noyabr saat 00:00-dan 23 noyabr saat 06:00-dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Şəki, Lənkəran şəhərlərinin, Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində repetitorluq və hazırlıq kurslarının fəaliyyəti dayandırılır.

