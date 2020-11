Rusiyanın məşhur satirik yazıçısı, aktyor Mixail Jvanetski 86 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az "TASS"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyorun nümayəndəsi Oleq Staşkeviç bildirib.

Qeyd edək ki, Mixail Jvanetski 1934-cü ildə Odessada anadan olub. O, SSRİ və Rusiya "Xalq artisti" başda olmaqla bir çox yüksək ada layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.