Qarabağ heç vaxt Ermənistanın olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu erməni mənşəli rusiyalı kino rejissoru Karen Şahnazarov deyib.



O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə toxunduğunu deyib:



"Ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. İşğalın əbədi davam edə biləcəyi barədə illüziya Ermənistan rəhbərliyini aldadıb".



Rejissorun sözlərinə görə, aydın idi ki, gec və ya tez azərbaycanlılar ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.



