Daxili İşlər Nazirliyi koronavirus infeksiyası ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müraciətdə vətəndaşlar koronavirus infeksiyasından qorunmaq üçün kütləvi şəkildə toplaşmaqdan çəkinməyə və sosial məsafəni qorumağa çağırılıb.

