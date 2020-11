Azərbaycan yığmasının Sloveniya ilə yoldaşlıq, UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində Monteneqro ilə oyunlar üçün açıqlanan heyətində yeni futbolçular yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın hücumçusu Musa Qurbanlı, "Neftçi"nin müdafiəçisi Mert Çelik və "Sumqayıt"dan Xəyal Nəcəfov ilk dəfə yığmaya çağırılıblar.

Qeyd edək ki, Musa Qurbanlı "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun oğludur.

