Bakı Ali Neft Məktəbi Türkiyə və Pakistandan olan tələbələrinin yataqxana borclarını ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda universitetin rektoru Elmar Qasımov məlumat bildirib.

Eyni zamanda bu tələbələrin yataqxanada BANM hesabına qalmaları haqqında qərar qəbul edilib.

Rektorun bu qərarı sosial şəbəkələrdə rəğbətlə qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.