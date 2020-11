İşğaldan azad olunmuş ərazidəki keçmiş erməni postundan görüntülər - VİDEO

CBC kanalı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çəkiliş aparıb. Kanalın müxbiri qəhrəman əsgərlərimiz tərəfindən azad olunmuş, bir zamanlar Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən post olaraq istifadə edilən istehkamlarda çəkiliş apararkən düşmənin necə möhkən və beton istehakmlar yaratdığını müşahidə edib. Bu da ordumuzun gücünün, qəhrəmanlığını bir daha sübutudur ki, nə qədər keçilməz hesab edilən, bir neçə dəfə möhkəmləndirilmiş sədd olsa da, əsgərlərimizin haqq savaşının qarşısında bütün bunların hamısı acizdir. Süjeti təqdim edirik:

