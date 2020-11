"Qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ölkələrimiz dostluq münasibətlərinə malikdirlər. Prezident İlham Əliyev əlaqələrimizə böyük önəm verir. İranın ərazi bütövlüyümüzə verdiyi dəstəyi ən yüksək səviyyədə ifadə edildiyi üçün yüksək qiymətləndiririk".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tvitter hesabında yazıb.

