Bakı şəhərinin Nərimanov və Binəqədi rayonları üzrə iki azyaşlı lifdə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə iki müraciət daxil olub.

Bildirilib ki, dərhal çağırış ünvanlarına cəlb olunan Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən azyaşlıların liftdən çıxarılması təmin edilib.

