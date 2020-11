Reza Deqati Qubadlıda gördüklərindən dəhşətə gəldi - Donuzxanaya çevrilən məscid / FOTO

Azərbaycan əsilli fransız fotoqraf Rza Diqqəti (Reza Deghati) oktyabrın 25-də erməni işğalından azad edilən Qubadlı rayonuna səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəxsi ''İnstaqram'' hesabında rayonun Məmər kəndindəki 18-ci əsrə aid məsciddən fotolar paylaşıb.

O, "Donuz tövləsinə döndərilmiş məscid” başlığı ilə paylaşdığı fotolara belə bir şərh verib:

"Mən məscidə girdim, ətrafa baxdım, döşəmə nəcislə örtülmüşdü, havada çox ağır qoxu var idi. Mən heyvanlara su verilən iki kasa gördüm. Əsgərlər mənə dedilər ki, onlar məscidi açanda ora donuzlarla dolu idi. Bu dini məkan uzun illər erməni işğalçıları tərəfindən donuzxana kimi istifadə edilib''.

Azərbaycandakı multikultural mühit bütün dinlərə və məbədlərə qarşı hörməti təlqin edir. Biz düşmənə olan nifrətimizi ibadətgahlara yönəltmirik. Bakının mərkəzindəki erməni kilsəsi buna əyani sübutdur. O kilsə dövlət tərəfindən qorunur. Hətta kilsənin içərisindəki kitablar belə qorunub saxlanır. Bizim işğal altında olan ərazilərimizdəki məscidlərimizə olan münasibət isə düşmənin iç üzünü göstərir. Onlar ya dağıdılır, ya da erməniləşdirmə siyasətinə qurban gedir.



Bu vandalizm faktı Məmər kəndinin camaatını da hiddətləndirib. Onlar deyirlər ki, bizim ata-babalarımız bu tarixi məsciddə ibadət edib.

Dini abidəyə olan münasibət düşmənlərimizin necə alçaq olduğunu bir daha sübut edir.



