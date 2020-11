Şuşa şəhərinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulması ilə bağlı Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər tamamilə həqiqətə uyğun deyil.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini atəşə tutmayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.