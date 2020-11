ABŞ-da prezident seçkilərinə namizəd Co Bayden amerikalı seçicilərdən koronavirus, iqlim dəyişikliyi və iqtisadi mövzularda bir mandat aldığını söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Delaver ştatında tərəfdarlarına danışarkən deyib.

''Fərqli irqlərə mənsub olan, fərqli dinlərə etiqad edən amerikalılar ölkənin birləşməsini açıq şəkildə ifadə ediblər. Mənə 74 milyon səs verib.''

Bayden ABŞ tarixində rekord sayda seçici səsini aldığına xüsusi diqqət çəkib.

