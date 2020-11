Prezidentdən yeni tvit: Bu kəndlər azad olundu

Azərbaycan Ordusu daha bir neçə kəndi Ermənistan işğalından azad edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib.



"Müzəffər Azərbaycan Ordusu Füzulinin Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü Mahmudlu, Qacar, Divanalılar, Cəbrayılın Yuxarı Məzrə, Yanarhac, Qubadlının Qəzyan, Balasoltanlı, Mərdanlı, Zəngilanın Beşdəli, Xocalının Qarabulaq, Moşxmaat, Xocavəndin Ataqut, Tsakuri kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!

