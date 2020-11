Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva “Instagram” hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehriban xanım Əliyeva özünün “Instagram” hesabında Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ordumuzun uğuru ilə bağlı “Twitter” statusunu paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.