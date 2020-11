Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan partiyasının Kahramanmaraşda keçirilən iclasında Prezident İlham Əliyevlə telefon danışığından bəhs edib.

Metbuat.az xəvər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

“Səhər İlham Əliyev qardaşımla telefonda danışdıq. İrəliləyişlər barədə danışdı. Müsbət irəliləyişləri eşidəndə çox xoşbəxt oldum. Zəfərə yaxınlaşırıq.

30 il işğaldakı torpaqlarından ayrı qaldılar. Amma indi torpaqlarına yenidən qovuşurlar”, - deyə Türkiyə prezidenti bildirib.

