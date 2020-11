Dağlıq Qarabağda döyüşən Ermənistan polis qüvvələrinin komandiri, polkovnik Artyom Mirzoyan məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.