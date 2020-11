ABŞ-ın hazırkı prezidenti Donald Tramp prezident seçkilərində böyük fərqlə qalib gəldiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə respublikaçıların namizədi öz “Twitter” səhifəsində yazıb.

“Bu seçkiləri böyük fərqlə qazandım!” - D. Tramp öz “Twitter” hesabında böyük hərflərlə yazıb.

