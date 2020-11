ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidetliyə namizəd Co Bayden prezident seçkilərində qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN, NBC və AP məlumat yayıb.

Agentliklərin məlumatına görə, Bayden 284 səs toplayaraq ABŞ-ın yeni prezidenti olub. Donald Tramp isə 214 səs qazanıb.

