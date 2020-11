Ermənistanın Birinci Ümumqoşun ordusunun kəşfiyyat idarəsinin şöbə rəisi polkovnik Mxitar Hovanissyan məhv edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Hovvanisyan Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə öldürülüb.

