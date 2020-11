Azərbaycanlı futbolçularda koronavirus aşkarlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən futbolçulardan bəzisində koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, 9-cu turun bu gün baş tutan “Səbail” – “Sumqayıt” görüşündən sonrakı mətbuat konfransında açıqlanıb.

Belə ki, qonaqların baş məşqçisi Ayxan Abbasov yarımmüdafiəçi Səbuhi Abdullazadənin COVİD-19 testinin pozitiv çıxdığını bildirib. Abbasovun rəqib komandadakı həmkarı Aftandil Hacıyev isə müdafiəçi Kamal Qurbanovda, habelə texniki heyətin bir üzvündə koronavirus aşkarlandığını bildirib: “Klubun həkimi Mahir Ələsgərovun testi pozitiv olub. İki həftəlik təcriddən sonra qayıdacağına inanırıq. Müdafiəçi Kamal Qurbanov da koronavirusa yoluxub”.

