Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində təyyarəni idarə edən NTV kanalının aparıcısı Aleksandr Koltov və bir qadın həlak olub.



Təyyarənin Moskvanın Myaçkovo hava limanından Yaroslavl vilayətinin Rıbinsk şəhərinə uçuş etdiyi bildirilib. Uçuş zamanı mühərrik alovlanıb.

