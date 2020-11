Türkiyə növbəti dəfə Azərbaycana dəstəyini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə bayrağımız Türkiyənin paytaxtı İstanbul şəhərində təsvir edilib. Belə ki, şəhərdə yeni tikilmiş Çamlıca qülləsi Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə işıqlandırılıb.

Qeyd edək ki, bundan öncə də Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində işğalçı Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın Qarabağda apardığı haqlı savaşa dəstək məqsədilə müxtəlif qurumların fasadı bayraqlarımızla bəzədilib.

