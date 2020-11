Azərbaycanın Şuşa şəhəri erməni işğalçılarından azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib.

