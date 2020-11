Azərbaycanın mədəni paytaxtı olan qədim Şuşa şəhərinin azadlığı mübarək və uğurlu olsun.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “Facebook” səhifəsində yazıb.



XİN rəhbəri bildirib ki, 9 noyabr Bayraq günü şanlı Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanacaq, bir daha enməyəcək.



Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa, AZƏRBAYCAN!

