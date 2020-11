“Qəhrəman Azərbaycan Ordusu xüsusi əhəmiyyətə sahib Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Təbrik edirik”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi tvitter hesabında qeyd olunub.

Azərbaycan - Türkiyə ordusunun birgə hərbi təlimindən foto paylaşılan nazirliyin səhifəsində daha sonra bu fikirlər qeyd olunub:

“Azərbaycan türkü qardaşlarımız 28 ildən sonra Şuşanın məşhur xarıbülbül çiçəyinin açılmasını görəcək, qoxusuna doyacaqlar. Necə də xoşbəxtdilər”.

