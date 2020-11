“Azərkosmos” ASC işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin peyk görüntüsünü yayıb.

Metbuat .az Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad olunduqdan sonra “Azersky” peyki ilə çəkilmiş təsvirini təqdim edir.



