“28 ildən sonra Şuşa Ermənistan işğalından xilas edildi. Şükürlər olsun”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırım öz tvitter hesabında bildirib.

“Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”, - deyə B. Yıldırım qeyd edib.

