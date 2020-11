Siyasi partiyalar İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Təbrik məktubunu təqdim edirik.

“Cənab Ali Baş Komandan!

Zati-alinizin hakimiyyətdə olduğu illərdə uğurla həyata keçirdiyiniz siyasət nəticəsində Azərbaycanın ən yeni tarixi qızıl hərflərlə yazılır. Heç şübhəsiz, bu, Sizin geniş dünyagörüşünüzün, siyasi uzaqgörənliyinizin, diplomatik bacarıqlarınızın, hərbi-strateji dühanızın, iqtisadi islahatlarınızın, xalqımızın Sizə göstərdiyi yüksək etimadın, xalq-dövlət-vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı anlayış və hörmətin ən ali təcəssümüdür.

Sizin ölkə rəhbəri kimi, sadəcə, iqtisadi, sosial və siyasi sahələrdə deyil, müasir ordu quruculuğu sahəsində də gördüyünüz böyük işlər danılmazdır. Ali Baş Komandan olaraq ordumuzun həm maddi-texniki təminatının və döyüş qabiliyyətinin, həm də şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində gördüyünüz işlər bugünkü Qələbəmizi təmin edən əsas amillərdir.

Cari il sentyabrın 27-də Ermənistanın atəşkəs razılaşmasını pozaraq, genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasından dərhal sonra Sizin əks-hücum əmrinizlə şanlı Azərbaycan Ordusu 30 ilə yaxındır Ermənistanın işğalında olan Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl şəhərlərini və 200-dən çox kəndlərimizi qısa müddətdə işğaldan azad etdi. Digər rayon və şəhərlərimizin azad edilməsi uğrunda Azərbaycanın şanlı ordusunun hərbi əməliyyatları uğurla davam edir.

Azərbaycan işğal atındakı torpaqlarını azad etmək üçün uğurlu hərbi əməliyyatlara davam etdiyi zaman Ermənistan və onun havadarlarının ölkəmizə təzyiq cəhdləri Sizin diplomatik bacarığınız, beynəlxalq münasibətləri doğru dəyərləndirməyiniz, məntiqli arqumentləriniz sayəsində qısa zamanda iflasa uğradı.

Torpaqlarımızın düşmən işğalından azad edilməsi, əlbəttə, bizim və Azərbaycan xalqının illərdir arzu etdiyi xəyalların gerçəkləşməsi deməkdir.

Əks-hücum əməliyyatları başladığı gündən bütün Azərbaycan xalqı kimi, ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar da ətrafınızda yumruq kimi birləşərək, Sizi qeyd-şərtsiz dəstəklədi. Qələbəyə təşnə olan xalqımız Sizin apardığınız böyük qalibiyyət yolu ilə inamla addımladı.

Vətən torpağının hər bir qarışı bizim üçün müqəddəsdir. Ermənistanın işğalından azad olunan bütün torpaqlarımıza qısa zamanda sülh və əmin-amanlıq gələcək.

Sizin dediyiniz “Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar” ifadəsi artıq vətənpərvərlik harayına çevrilib. Şuşa Azərbaycanın incisidir, mədəniyyət və musiqi beşiyidir. Şuşa, heç şübhəsiz, işğaldan azad edilməli idi. Bu böyük işi Sizin komandanlığınız ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu bacardı. Şuşanın Azərbaycana, Azərbaycanın Şuşaya olan 28 illik həsrətinə Siz son verdiniz. Xalqımızın 30 ilə yaxındır həsrətində olduğu Şuşa şəhəri artıq düşməndən geri alınıb. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı! Şəhidlərimizin ruhu şaddır!

Əlbəttə, hərbi əməliyyatlar hələ də davam edir. Amma Şuşa qələbəsi Böyük Zəfərin ilk müjdəçisidir və Ermənistanın işğalı altında olan bütün torpaqlarımız azad edilənə qədər Azərbaycan mübarizəyə davam edəcək.

Bu mübarizədə hər zaman olduğu kimi, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Sizin yanınızdayıq və hər bir əmrinizə tabeyik.

İşğal altında olan hər qarış Vətən torpağının, xüsusilə də Şuşanın düşmən tapdağından azad edilməsi üçün göstərdiyiniz dəyanət, qətiyyət və səbrə görə Sizi və Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirik.

Şuşa qələbəsindən sonra Böyük Zəfər müjdənizi səbirsizliklə gözləyirik!

Yaşasın Azərbaycan!

Yaşasın Ali Baş Komandan!

Yaşasın müzəffər Azərbaycan Ordusu!

Qarabağ Azərbaycandır!

8 noyabr 2020-ci il

1. Yeni Azərbaycan Partiyası – Əli Əhmədov

2. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası – Sabir Rüstəmxanlı

3. Ana Vətən Partiyası – Fəzail Ağamalı

4. Böyük Quruluş Partiyası – Fazil Mustafa

5. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası – Qüdrət Həsənquliyev

6. Demokratik İslahatlar Partiyası – Asim Mollazadə

7. Vəhdət Partiyası – Tahir Kərimli

8. Vətəndaş Birliyi Partiyası – Sabir Hacıyev

9. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası – Elşən Musayev

10. Milli Cəbhə Partiyası – Razi Nurullayev

11. ReAL Partiyası – İlqar Məmmədov

12. Azərbaycan Ümid Partiyası – İqbal Ağa-zadə

13. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası – Fərəc Quliyev

14. Azərbaycan Demokrat Partiyası – Sərdar Cəlaloğlu

15. Azərbaycan Xalq Partiyası – Pənah Hüseyn

16. Ədalət Partiyası – İlyas İsmayılov

17. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası – Mirmahmud Fəttayev

18. Azad Demokratlar Partiyası – Sülhəddin Əkbər

19. Azərbaycan Liberal Partiyası – Əvəz Temirxan

20. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası – Arzuxan Əlizadə

21. Aydınlar Partiyası – Qulamhüseyn Əlibəyli

22. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası – Sübut Əsədov

23. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası – Araz Əlizadə

24. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası – Əsli Kazımova

25. Böyük Azərbaycan Partiyası – Elşad Musayev

26. Milli Vəhdət Partiyası – Yunus Oğuz

27. AĞ Partiya – Tural Abbaslı

28. Müasir Müsavat Partiyası – Hafiz Hacıyev

29. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası – Fuad Əliyev

30. Azərbaycan Yurddaş Partiyası – Mais Səfərli

31. Azadlıq Partiyası – Əhməd Orucov

32. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası – Abutalıb Səmədov

33. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası – Kamil Seyidov

34. Cümhuriyyət Xalq Partiyası – Bədrəddin Quliyev

35. Milli Həmrəylik Partiyası – Əlisahib Hüseynov

36. Yeni Zaman Partiyası – Musa Ağayev

37. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası – Əli Əliyev

38. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası – Rafiq Turabxan

39. Azərbaycan Kommunist Partiyası – Hacı Hacıyev və Rauf Qurbanov

40. Milli Konqres Partiyası – İxtiyar Şirinov

41. Müstəqil Xalq Partiyası – Əflan İbrahimov

42. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası – Hacıbaba Əzimov

43. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası – Tufan Kərimov

44. Azərbaycan Təkamül Partiyası – Teyyub Əliyev

45. Birlik Partiyası – Xudadat Xudiyev

46. Gələcək Azərbaycan Partiyası – Ağasif Şakiroğlu

47. Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası – Samir Cəfərov

48. Azərbaycan Mübarizləri Partiyası – Ağadur Müslümov

49. Qorqud Partiyası – Firudin Kərimov

50. Milli Demokrat İdrak Partiyası – Osman Əfəndiyev”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.