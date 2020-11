“Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşanın işğaldan azad edilməsi mübarək olsun”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin tvitter hesabındakı paylaşımda qeyd olunub.

“Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa, Azərbaycan!”, - deyə bildirilib.

