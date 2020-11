Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ədoğan AK partiyanın Kocaelidəki konqresində Şuşanın işğaldan azad edilməsindən danışıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ərdoğan Azərbaycan xalqını təbrik edib.

“Azərbaycanlı qardaşlarımızın Şuşa zəfərini təbrik edirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.