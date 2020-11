Məlum olduğu kimi, bu gün Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğunu bəyan edib.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bununla bağlı tvitter mikrobloqunda #Shusha həştəqi ilə paylaşımlar dünya üzrə trend olub.

Hazırda bu həştəq üzrə atılan tvitlərin sayı 25 mindən artıqdır və dünya üzrə 5-ci yerdə qərarlaşıb. Həmçinin #Shusha həştəqi ilə paylaşım tvitterin ABŞ seqmentində də 4-cü yerdədir.

Gülnar Əliyeva

