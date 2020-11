Əməkdar artistdən əsgərlərimizlə bağlı maraqlı kompazisiyalar - VİDEO

Vətən müharibəmizin başlanmasında ötən dövr ərzində Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşib. Ərazilərimizi düşməndən təmizləyən və bizə qələbələr bəxş edən müzəffər ordumuza hər kəs əlindən gəldiyi qədər dəstək göstərməyə çalışır.

Bu dəstək arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edənlərindən biri də vətənpərvər ruhda musiqi, şeir kompazisiyalarının hazırlanmasıdır. Azərbaycan Pantomima Teatrının aktyoru və direktoru, Əməkdar artist Elman Rəfiyev də şəxsi "İnstagram" səhifəsində əsgərlərimizə xitabən səsləndirdiyi şeirlər paylaşır.

Metbuat.az əməkdar artistin səsləndirdiyi şeirlərin bir neçəsini təqdim edir:

