Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 2 matç keçirilib.



Əvvəlcə “Neftçi” doğma meydanda “Qarabağ”ı qəbul edib. Azərbaycan derbisi qonaqların darmadağın ilə nəticələnib - 6:0.



Günün digər qarşılaşmasında isə “Zirə” “Sabah”ın qonağı olub. Oyun qəsəbə təmsilçisinin minimal hesablı qələbəsinə yekunlaşıb - 1:0.

