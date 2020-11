“Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Səlcuq Bayraktar Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bayraktar “Twitter” hesabında yazıb: “Şükürkər olsun 28 illik həsrəti Ana Vətəninə qovuşduran Rəbbimizə…”.

