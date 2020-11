Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycan xalqını Dövlət Bayrağı Günü münasibəttilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN rəhbəri “Tvitter” hesabında yazıb.



“Qardaş Azərbaycan, Dövlət Bayrağı Günün mübarək! Qəhrəman Ordusunun azad etdiyi torpaqlarda şanlı Azərbaycan bayrağı yenidən dalğalanır. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, can Azərbaycan!".





