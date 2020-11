Dünya üzrə yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxanların sayı 50 milyon nəfəri ötüb.

Metbuat.az “Worldometer”ə istinadən xəbər verir ki, indiyədək bu virusa 50 737 872 nəfər yoluxub.

Dünya üzrə indiyədək 1 262 130 nəfər koronovirusdan ölüb.

