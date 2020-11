Azərbaycan Ordusu Laçın-Şuşa yolunun Zarıslı ərazisində hücuma keçən düşmən tankını dəqiq atəşlə məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Harop”un tankı vurma anı digər “Harop”un kamerasına düşüb.

Görüntüləri təqdim edirik:

