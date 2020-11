Ermənilər Şuşanı itirdiklərini etiraf ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağdakı cinayətkar rejim başçısı Araik Arutunyanın feysbuk səhifəsində yazılıb.

Yazıda Xankəndindəki separatçıların döyüşə hazırlığı barədə məlumat verilərkən Azərbaycan Ordusunun Şuşa istiqamətdən irəliləməsi qeyd olunub.

