“Ermənistan tərəfindən 30 ildir işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində dağıntıların miqyasını görmək ağlasığmazdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitterdəki hesabında yazıb.

“Hətta adi kərpic və daş belə talan edilib. Ermənistanın dağıtdıqları geri dönən məcburi köçkünlərin daha yaxşı gələcəyi üçün yenidən tikiləcək”, - o qeyd edib.

