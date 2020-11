Şuşanın işğaldan azad olunması ölkənin hər yerində bayram əhval-ruhiyyəsi ilə qeyd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Baş Komandan qələbə xəbərini elan edəndən sonra insanlar küçələrə çıxıb qələbəni qeyd ediblər.

Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə küçəyə çıxa bilməyən, haqq müharibəsində qolunun birini itirən hərbçinin pəncərədən baxaraq qələbə sevincini yaşaması hər kəsi təsirləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.