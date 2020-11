Sahibə Qafarova Bayraq Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir: "Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm! Çox xoşbəxt və qürurluyuq ki, üçrəngli bayrağımız artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda, Qarabağımızın göz bəbəyi olan Şuşamızda qürurla dalğalanır. Hər birimizə sonsuz sevinc, qürur və fərəh hissi bəxş edən bu zəfərlərin memarı Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevdir. Onun rəhbərliyi ilə Şanlı Ordumuz, qəhrəman əsgərlərimiz qanı, canı bahasına torpaqlarımızı azad edir, üçrəngli bayrağımızı dalğalandırır.

Eşq olsun Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə! Eşq olsun Şanlı Azərbaycan Ordusuna!

Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”.

