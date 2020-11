Bu gün saat 15:50-də cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən tərəfindən fərdi yaşayış evlərinin arasında yerləşdirilmiş və aviasiya vasitələrimizə qarşı tətbiq olunan “Tor-M2KM” zenit-raket kompleksi (ZRK) bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.