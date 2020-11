Türkiyənin Maliyyə və Xəzinədarlıq naziri Barat Albayrağın istefa ərizəsi qəbul edilmişdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin məlumatında deyilib.

