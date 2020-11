Şuşanın Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad olunması əməliyyatı haqqında müxtəlif informasiyalar dolaşır. “Caliber” “Telegram” kanalı Şuşanın azad olunma əməliyyatı haqqında süjet yayımlayıb. Süjetdə hərbi əməliyyatın bəzi detalları izah olunur. Sözügedən süjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.